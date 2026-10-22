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Denizli Tavas'ta 650 yıllık Çarpına Pekmezi üretimi imeceyle başladı

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Denizli Tavas'ta 650 yıllık Çarpına Pekmezi üretimi imeceyle başladı
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Denizli Tavas'ta yaklaşık 650 yıldır sürdürülen Çarpına Pekmezi yapımı bağ bozumuyla yeniden başladı. Kızılcabölük Mahallesi'nde komşuların imece usulüyle yürüttüğü üretimde şıra odun ateşinde yaklaşık dört saat kaynatılıp pekmeze dönüşüyor.

Tavas'ın Kızılcabölük Mahallesi'nde yaklaşık 650 yıldır sürdürülen geleneksel Çarpına Pekmezi yapımı bu yıl da başladı. Bağ bozumu ile birlikte başlayan üretim, imece usulüyle komşuların dayanışması eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde yüzyıllardır sürdürülen Çarpına Pekmezi geleneği, bu yıl da bağ bozumu sezonuyla birlikte yeniden başladı. Geleneksel yöntemlerle yapılan çarpınalarda gerçekleştirilen pekmez üretimi, komşuların el birliğiyle yürüttüğü imece kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip geleneksel üretim sürecinde komşular sırayla birbirlerine yardım ediyor. Bağlardan toplanan üzümler çarpınalara taşınırken, pekmez yapımının her aşaması dayanışma içerisinde gerçekleştiriliyor. Üzümler, mengenelerde sıkılarak suyundan ayrılıyor. Şıra adı verilen üzüm suyu, ilk olarak ön kaynatma işleminden geçiriliyor. Bu aşamada üzüm suyuna aktoprak ilave edilerek kalıntıların ve çekirdek kırıklarının dibe çökmesi sağlanıyor. Bir süre dinlendirilen şıra, daha sonra süzülerek dığan adı verilen büyük kaplara aktarılıyor.

Pekmez ocağında odun ateşi üzerinde kaynatılan üzüm suyu, yaklaşık dört saat süren işlemin ardından pekmeze dönüşüyor. Elde edilen pekmezler, bir gün dinlendirildikten sonra ambalajlanarak tüketime hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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