Denizli'de Tripolis antik kentindeki anıtsal çeşme 400 taş blokla restore ediliyor

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Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yer alan yaklaşık 1800 yıllık anıtsal çeşme, 400 taş bloğun yerine konulmasıyla eski görünümüne kavuşacak.

Buldan ilçesindeki antik kentte çalışmalar, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman'ın başkanlığında sürüyor.

Kent merkezinde 2018 yılında tespit edilen, 31 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki anıtsal çeşmede önce kazı ardından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Aralarında iki İtalyan arkeoloğun da olduğu uzman ekip, yapıya ait mimari blokları ve tabakaları inceleyerek çeşmenin eski görünüşünü kazanması için çaba sarf ediyor.

Çalışmalar kapsamında çeşmenin birinci katının restorasyon projesi tamamlandı. Antik yapının ikinci ve üçüncü katlarına ait 400 taş bloğun yerine konması için çalışmalar devam ediyor. Bu taşların yerine konmasıyla çeşme eski günlerine dönecek.

"Yalnızca bir restorasyon projesi değil, uluslararası bir araştırma süreci"

Çalışmalara katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden arkeolog Tommaso Ismaelli, AA muhabirine, Tripolis'teki çalışmanın yalnızca bir restorasyon projesi olmadığını, farklı bilimsel yöntem ve teknolojilerin bir araya getirildiği uluslararası bir araştırma süreci yürüttüklerini söyledi.

Türk ve İtalyan arkeologların kazı evinde birlikte yaşayıp çalıştığını belirten Ismaelli, "Aynı ekip, beraber yaşıyoruz, beraber çalışıyoruz. Türk kazı evinde yaşıyoruz ve aile gibi." dedi.

Ismaelli, Tripolis'in özellikle Bizans döneminde önemli bir kent olduğunu dile getirerek, bu nedenle çalışmaların önem taşıdığını anlattı.

Antik kentte gün yüzüne çıkarılan yapıların, heykellerin ve diğer eserlerin korunma durumlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Ismaelli, anıtsal çeşmenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir proje hazırlayacaklarını kaydetti.

Ismaelli, 400 bloğun yerine konulmasıyla antik yapının mimari özelliklerinin daha iyi anlaşılacağını ifade ederek, çalışmaların sonunda ziyaretçilere sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Blokların alanda sergilenmesiyle antik yapının mimari özelliklerinin daha iyi anlaşılabileceğini ifade eden Ismaelli, alanda Roma ve Bizans mimarisini tanıtan bir açık hava müzesi oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ise çeşmedeki çalışmaların yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA