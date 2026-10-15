Denizli'de 8 yaşındaki Almira Çaputçu'nun kitabı 'Dırdır Dede' okuyucularla buluştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de dedesiyle birlikte yaşadıklarını kitaplaştıran 8 yaşındaki yazar Almira Çaputçu'nun "Dırdır Dede" adlı ilk kitabı okuyucularla buluştu.

8 yaşındaki Müftü Ahmet Hulisi İlkokulu öğrencisi Almira Çaputcu'nın çok sevdiği dedesiyle yaşadıklarını kitaplaştırarak, yazarlığa ilk adımını attı. Tavas ve Denizli kültürünü gelecek kuşaklara taşıyan 18 kitabı olan emekli öğretmen Muhammet Kahraman'ın torunu olan Almira Çaputcu, yaz tatilini dedesiyle birlikte Tavas'ta geçirdi. Almira Çaputcu burada yaşadıklarını ve hayallerini dedesine anlatarak, bunları kağıda dökmesini istedi. Kendisini örnek alan torununun bu isteğini kırmayan yazar Muhammet Kahraman, torununun anlattıklarını satırlara dökerek kitap olmasını sağladı.

Hem eğlendiren hem ders veren gerçek olayların da bulunduğu 15 sayfalık "Dırdır Dede" isimli çocuk kitabı basılarak okuyucularla buluştu. İlk kitabını 22 Ekim'de başlayacak olan Denizli Kitap Fuarında tanıtacak olan minik yazar, Denizlili yazarlar standında kitabını imzalayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı