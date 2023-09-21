Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Muhteşem Bir Finalle Tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca birbirinden özel sanatçıları ağırladığı Yaz Konserleri muhteşem bir finalle tamamlandı. Denizlililer, Kent Orkestrası Barış Manço Şarkıları Konseri ile unutulmaz sanatçının en güzel eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca geleneksel olarak düzenlediği Yaz Konserlerinin finali yapıldı. Temmuz ayında başlayan ve kentin farklı noktalarında birbirinden özel sanatçıların ağırlandığı Yaz Konserlerinin finali Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizlili sanatçı Mehmet Bacaklı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun en sevilen eserleri seslendirildi. Konsere gelen vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, usta sanatçı Manço ve birbirinden güzel eserleri bir kez daha anıldı.

"Sanata, sanatçıya her zaman destek verdik"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, sanatçıya her zaman destek verdiklerini ve vatandaşları sanatla, müzikle buluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Sanata ve kültüre en büyük yatırımları yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "İşte bu salonumuz bize bu tür etkinlikleri yapmaya imkan veriyor. Sizler gibi sanatsever insanlarımızın olması da bizi bu programları yapmak için cesaretlendiriyor" dedi. Programda unutulmaz sanatçı Manço'yu anacaklarını kaydeden Başkan Zolan, "Barış Manço çok değerli, çok özel bir sanatçımız. Bizlere birçok güzel eser bıraktı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun" diye konuştu. Denizlili sanatçı Mehmet Bacaklı ve Kent Orkestrası'na teşekkür eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Sanat alanında birçok güzellikleri ortaya koymak için gayret sarf ediyoruz. Yaz boyunca konserler verdik. Binlerce insanımızla o güzellikleri hep beraber yaşadık. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." - DENİZLİ