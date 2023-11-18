Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Festivali'nde Şükriye Tutkun konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali onur konuğu sevilen ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'un konseriyle taçlandı. Birbirinden güzel türkü ve eserlerini seslendiren Tutkun'u izlemeye gelen Denizlililer unutulmaz bir konsere tanıklık etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin ikincisinin onur konuğu olarak Denizli'ye gelen, Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun türküleriyle festivale renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Başkan Osman Zolan konser öncesinde yaptığı konuşmada, Şükriye Tutkun'u misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin böylesine önemli bir isimin konseriyle başlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, "İstiyoruz ki girişimci hanım kardeşlerimiz festivalimizde emeklerinin karşılığını alsın. Aynı anlayışla festivalimizi yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak en başarılı olduğumuz etkinlikler kadınlarla birlikte yaptığımız işlerimiz olmuştur. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Sanatçı Tutkun konsere gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı

Konuşmanın ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, sevilen eser ve türkülerini seslendirdi. Konsere katılanlar unutulmaz bir konsere tanıklık etti. Konserin sonunda Berrin Zolan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen günün anısına sanatçı Tutkun'a plaket hediye etti. - DENİZLİ