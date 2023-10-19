Deniz Seki, Hayatım Müzik programında konuşurken şarkı sözü gibi konuşuyor

Banu Ergin'in yapımcılığını üstlendiği Hayatım Müzik programında Deniz Seki, pandemi ve deprem zamanlarında yaşadığı kaygıları ve değişen huylarını anlattı. Seki, konuşurken şarkı sözü gibi konuştuğunu fark ettiğini ve bunun yeni bir teknik olabileceğini dile getirdi.

Yapımcılığını Banu Ergin'in Genel Koordinatörlüğünü ve içerik yönetimini Arsevi Yeter'in yaptığı programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Çekimleri Haziran ayında tamamlanan programda pandemi ve deprem zamanlarında gelecek kaygısı yaşadığını söyleyen Türkiye'nin önde gelen kadın vokallerinden olan Seki, programın sunucusu Melike Öcalan'a huylarının değişmeye başladığını belirtti.

"Konuşurken şarkı sözü gibi konuşuyorum"

"Artık çok nadir haber seyrediyorum. Pandemi ve deprem zamanında bıkkınlık, gelecek kaygısı yaşadım. Artık yeniden doğduğumu hissediyorum.

"Konuşurken şarkı sözü gibi konuştuğunu Hayatım Müzik programında farkeden Seki, bunun yeni bir teknik olabileceğini dile getirdi.

Aranjör ve besteci Murat Yeter'in beste ve müzik yapma konusunda kendisine çok büyük yol arkadaşlığı yaptığını ifade eden Deniz Seki, "üreten insana hiçbir şey olmaz" dedi.

İlk sözlerinin "Buzukimin kıvrak telleri nasıl da çalıyor rembetiko, çiftetelli" diye Murat Yeter'le paylaştığını yıllarca buna güldüklerini anlattı. "Eğer o zaman Murat beni motive edip yazmaya zorlamasaydı bugün sadece Şarkıcı Deniz Seki olacaktı." dedi.