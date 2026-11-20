Demet Sağıroğlu ve Barbaros, İzmir'de müzikseverlerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şarkıcı Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programı kapsamında İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Sanatçılar konserde kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ve 1970'lerden günümüze uzanan eserlere yer verdi; müzikseverler konsere ilgi gösterdi.
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları ve 1970'lerden günümüze uzanan eserleri seslendirdi.
Konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
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