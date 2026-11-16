Demet Sağıroğlu ile Barbaros, 19 Kasım'da İzmir'de konser verecek

Demet Sağıroğlu ile Barbaros, 19 Kasım'da İzmir'de konser verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros, turne kapsamında 19 Kasım saat 20.00'de İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek. İkili, kendi repertuvarlarının yanı sıra 1970'lerden günümüze uzanan Türk müziği parçalarını seslendirecek.
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de konser verecek.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, İzmir'deki etkinlikte kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları yorumlayacak.
İkili, 1970'lerden günümüze uzanan parçaları da seslendirecek.
Konser, 19 Kasım saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA