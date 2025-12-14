'Deli Dolu' opereti seyirciyi mizah ve müziğin büyüsüne davet ediyor

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahneleyeceği "Deli Dolu" operetiyle sanatseverleri mizah ve müziğin büyüsüne davet ediyor. Cemal Reşit Rey'in melodileri, Ekrem Reşit Rey'in hikayesiyle ortaya çıkan eser 16 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyetin dönüşüm rüzgarları ve Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonu ışığında şekillenen, Cemal Reşit Rey'in müziği ve Ekrem Reşit Rey'in metniyle hayat bulan Deli Dolu opereti, operet dünyasında özel yere sahip eserlerden biri olarak biliniyor.

REY KARDEŞLERİN ÖNEMLİ OPERETLERİNDEN BİRİ

Anafikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da, eserin en önemli ve acı tarafı metnin realist ögeleri biraraya getirmesi. Eserde başkahramanının etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde aile bağları işleniyor. Dramaturjik yapısıyla Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biri olan 'Deli Dolu', Cemal Reşit Rey'in bestelediği neşeli melodiler ve Ekrem Reşit Rey'in yazdığı yaratıcı hikayeyle öne çıkıyor. Operet hem karakterleri hem de müzikal yapısıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

'DELİ DOLU' 16 ARALIK'TA SAHNEDE

Şebnem Özsaran'ın sahneye koyduğu eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetiyor. Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzalı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi ise, Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefi Paolo Villa.

Eserde, İzak rolünde Çağrı Köktekin-Berk Özbek, Josef rolünde Alp Köksal-Bahadır Özkoca, Marika rolünde Esra Akcan Abacıoğlu-Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Katina rolünde Esen Demirci-Ayçin Sürücüer, David rolünde F.Kılıç Aslan-Anıl Önder, Prof. Silberstein rolünde Mehmet Tükel Acar-Ufuk Karakoç, Marlene rolünde Ayşenur A.Haksoy-Busegül Yalçın, Pervin rolünde Aslı Ayan-Özlem Soydan, Cevad rolünde Bülent Külekçi-Yoel Keşap, Sabiha rolünde İpek Zehra Evre-Nursel Yazman, İrfan rolünde Berk Dalkılıç-Uğur Etiler, Firuz rolünde Hazal Ata-Okan Fidan, Muhasebeci rolünde Çağdaş Bektaş-Emre Gülnar, 1. kız rolünde Bezmi Hazal Ekşi-Betül Görgülü Memik, 2. kız rolünde M.Banu Ergün-Gülçin Özmaldar dönüşümlü olarak rol alıyor.Eser 16, 19, 23 Aralık'ın yanı sıra, 9, 13, 16 Ocak 2026'da da, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak