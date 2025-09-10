Haberler

Definecilik ve Kaçak Kazılar Kültürel Mirası Tehdit Ediyor

Definecilik ve Kaçak Kazılar Kültürel Mirası Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Türkiye'de ve dünya genelinde definecilik ve kaçak kazıların kültürel mirası tehdit eden büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Bu olumsuz durumun önüne geçmek için bilincin artırılması gerektiğini belirtti.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Türkiye'de ve dünyada kültürel mirası tehdit eden en büyük sorunlardan birinin definecilik ve kaçak kazılar olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, definecilik ve eski eser kaçakçılığının sadece Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Işıklı, "Definecilik veya eski eser kaçakçılığı, yağmacılığı bu bizim bitmeyen bir sorunumuz. Sadece bizim ülkemize de özgü değil. Mısır, Yunanistan, Irak, Suriye, İran gibi birçok kültürel mirasa sahip ülkenin de ortak problemi. Aslında bu sorun sadece günümüzde değil, geçmiş dönemlerde de yaşanıyordu. Her yeni gelen kültür, bir öncekini tahrip ederek onun eserlerini ele geçirebiliyor ve kültürel dokuyu bozabiliyor" dedi.

Günümüzde modern dönemde kaçakçıların detektörlerle araştırmalar yaptığını söyleyen Işıklı, "Eserler kaçakçılıkla yurt dışına ve kontekstinden koparılarak götürülüyor. Biz arkeologlar için taşıdığı bilgi konteksti bozuluyor. Bunlar çok büyük bir sorun, Bununla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok ciddi hamleler yapıyor. Müzeciler, biz araştırmacılar da halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Önemli olan o bilinci aşılamak. Bunların bizim gerçekten birer tapumuz olduğunu, bu ülkenin bize ait olduğunu, bu toprakların bize ait olduğunu gösteren çok değerli tapular bunlar. Bu bilinci yayarsak eminim daha da azalacak bu olumsuz tablo. Biz çok büyük bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Katar'dan ABD'ye yalanlama: Doha'da bombalar patlarken haber verdiler

Saldırıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Katar'dan ABD'ye yalanlama
Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Her geçen gün daha da kötüye gidiyor
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin'in başı takıntılı hayranıyla dertte! 'İmdat' diyerek yardım istedi

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı! "İmdat" dedikten sonra böyle yakalandı
title