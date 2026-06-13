GETOB'dan Datça'da 'Sezona Merhaba' Buluşması

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "Sezona Merhaba" buluşmasında, turizm sektörü temsilcileri bir araya gelerek yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" buluşması gerçekleştirildi. Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarını ve bölge paydaşlarını bir araya getiren programda Datça turizmine ilişkin değerlendirmeler masaya yatırıldı. Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sektörün beklentileri, sezon değerlendirmeleri, fırsatlar ve karşılaşılabilecek zorluklar ele alınırken, Datça turizminin geleceği ile sektör içi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Datça Kaymakamı Murat Atıcı konuşmasında ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, "Dünyada cennet diye bir yer varsa o Türkiye'dir. Türkiye'de cennet diye bir yer varsa Muğla'dır. Muğla'da da cennet diye bir yer varsa bence Datça'dır" ifadelerini kullandı.

Datça'nın 226 kilometrelik sahil şeridi, 52 koyu, tarihi ve turistik değerleri ile önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Kaymakam Atıcı; "Misafirlerimizi güler yüzümüzle, uygun fiyatlarımızla, denizimizle, güzel havamızla ve huzurlu ortamımızla ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ev sahibi olarak konuşan otel işletmecisi Süleyman Yıldız ise "Güzel, keyifli bir sezonumuz olsun. Hepimizin gerçekten buna çok ihtiyacı var. Güzel, bol kazançlı bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.

Samimi sohbetler ve sektör temsilcileri arasındaki görüş alışverişiyle tamamlanan program, turizmde dayanışma ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan mesajlarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı