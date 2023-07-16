Hırvatistan'ın doğusundaki Darda kentinde düzenlenen 'Darda'da Türkiye Günleri' etkinliği, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın da katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte müzik, sanat ve Türk lezzetleri yer aldı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Darda kentinde bu yıl 2. kez düzenlenen "Darda'da Türkiye Günleri" etkinliği yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Djola Kırsal Turizm Derneği işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da katıldı.

Etkinlikte müzisyen Arslanbek Sultanbekov konser verdi, kaligrafi sanatçısı Muhammed Fatih Kaytan'ın çalışmaları sergilendi.

Ebru ve okçuluk gibi faaliyetlerin katılımcıların beğenisine sunulduğu etkinlikte, aralarında baklava, çay ve lokumun da bulunduğu çeşitli Türk lezzetleri ikram edildi.