Dansçılar Arasında Gerçekleşen En Hızlı Çay İçme Yarışması

7 farklı ülkeden katılan dansçılar en hızlı şekilde çay içmeye çalıştı

RİZE - Rize'de 12.si düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali çerçevesinde düzenlenen "en hızlı çay içme yarışması" farklı ülkeden gelen dansçılar ile gerçekleştirildi.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan sahil kordonunda bu yıl 12'ncisinin düzenlendiği festivalde Türkiye'nin yanı sıra, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran'a ait halk dansları, 650 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu. Daha sonrasında "en hızlı çay içme yarışmasına" Türkiye'nin yanı sıra Filistin, İran, Gürcistan, Yunanistan, Rusya ve Kuzey Osetya'dan toplam 7 yarışmacı katıldı. 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada ise adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan 1 dakikada 3 bardak sıcak çay içen Filistinli Hussein Abu Ahmad 1. oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.

Çay içme yarışmasına Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad, "Çok mutlu oldum. Bizim takım her zaman kazanıyor. Güçlü bir takımız. Çay sıcak olduğu için içmek çok zordu. Çok kolay oldu. Çayı hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan Rize'ye gelen ve çay içme yarışmasında 2. olan Dilara Topal, yarıştığı için gururlu olduğunu belirterek, "Gururluyum aslında. Arkadaşın 3 bardak içtiğini görünce biraz zorlamayayım dedim. Tek dikişte içmeye çalışacaktım. Biraz karıştırmışım ama ikinci oldum. Dilim çok yandı. Dilim hala yanıyor, nasıl yemek yiyeceğimi düşünüyorum. Çayı çok seviyorum ama şekerli içiyorum. Rakiplerim çok güçlüydü, bir de yanıma büyük gelince çok şaşırdım. Yaşıtlarım gelir sanıyordum. Ben hırslıyım bırakmak istemedim. Zaten Türkiye'yi temsil ediyorum. Yine de gururluyum" diye konuştu.