Dabakhane Camisi Yeniden İbadete Açılıyor

Şanlıurfa'da, Sultan 2. Selim tarafından 1568'de inşa ettirilen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde gördüğü hasarlar onarılan Dabakhane Camisi, cuma günü yeniden ibadete açılacak.

Kentteki en fazla taş süslemesi özelliğine sahip olan ve alt bölümü sekizgen, orta bölümü silindirik, yukarı bölümü ise onikigen formda olan minarenin bir kısmı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Kubbeye de zarar veren yıkım sonrasında camide Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 5 asırlık cami, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından cuma günü yeniden cami cemaatiyle buluşacak.

"Bu minareyi sökmeden korumanın yoluna geçtik"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, Dabakhane Camisi'nin önemli bir eser olduğunu ve minaresinin özellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bir eseri daha restore etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Palalı, depremlerde yıkılan minarenin kubbenin üzerine düşerek camiye zarar verdiğini anlattı.

Palalı, Şanlıurfa'da yapısı, süslemesi ve mimari düzeniyle en nitelikli minarenin güvenli bir yere kadar söküm aşamasını gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki nitelikli işçilik ve nitelikli süslemelerden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu yapıyı, bu minareyi sökmeden korumanın yoluna geçtik. Öncelikle minarenin geri kalan kısmı geleneksel yöntemlerle kenet ve zıvanalarla tekrardan örülerek aslına uygun hale getirildi. Daha sonra minarenin iç duvarları tekstil malzemeleriyle ve gelişen teknolojinin bize el verdiği son sistem çalışmalarla güçlendirildi. Son sistem teknolojik çalışmalarla dış duvarla iç duvar arası bağlantılanarak cami minaresi, statik açıdan bundan sonra inşallah hem deprem hem de olası olaylara karşı en güvenli hale getirildi. Yüzey temizliği yapıldıktan sonra caminin diğer uygulamalarına geçildi. Camide taşların düşmesiyle birlikte üst kubbe örtüsünde gerekli onarımlar tamamlandı. Caminin elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı. Klima, ses ve kamera sistemleri yenilendi. Bu hafta içerisinde cami tamamen ibadete açılır hale getirildi."