ÇYDD, Türkan Saylan'ın anısını yaşatmak için etkinlik düzenliyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan'ın anısını yaşatmak ve burs vererek meslek sahibi yaptığı öğrencilerin başarı yolculuklarını paylaşarak kız çocuklarına rol model olmak için 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Buluşması' düzenleyecek.

Kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 100 bin kız çocuğuna burs verme hayalini Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan'ın anısını yaşatmak ve burs vererek meslek sahibi yaptığı öğrencilerin başarı yolculuklarını paylaşarak kız çocuklarına rol model olmak için cumartesi günü 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Buluşması' düzenleyecek.

ÇYDD'den bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Buluşması" başlıklı etkinlik, 7 Ekim Cumartesi günü saat 09: 30'da Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni ile başlayacak, sonrasında ise Levent İş Sanat Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses'in üstleneceği ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açış konuşmasını yapacağı programa, ÇYDD'nin mezun ve bursiyer öğrencileri, ÇYDD genel merkez ve şube yönetim kurulu üyeleri, ÇYDD üyeleri, kız çocuklarını okutma projelerinin bağışçıları ile birlikte sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

ÇYDD'nin eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlama amacıyla geliştirdiği projelerin yarattığı farkındalığın, yıllardır sürdürdüğü çalışmaların başarısını yansıtan programda, eğitimlerini tamamlayarak mesleklerinde başarılı adımlar atan öğrencilerin deneyimlerini ve başarı hikayelerini anlatacakları oturumlar yapılacak. Programın son bölümünde ise gazeteci-yazar Ayşe Kulin, gazeteci-yazar Demet Cengiz, iletişim yöneticisi Sibel Asna ve sanatçı Eda Ece'nin konuşmacı olarak katılacağı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik görüşlerin paylaşılacağı "Çağdaş Türkiye'nin Gelecek Güvencesi Türkan Saylan'ın Kızları" başlıklı bir panel düzenlenecek.