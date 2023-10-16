ÇYDD'nin 25. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 25. Olağan Genel Kurulu'nu hafta sonu yaptı. Genel kurul delegelerinin kullandığı oylar sonucunda, mevcut genel başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in listesi yeni dönem için tekrar görevlendirildi. Genel kurulda konuşan Ayşe Yüksel, "Derneğimizin hep birlikte üreterek ve hep birlikte hareket ederek anlam kazanan bir yer olduğundan hiç şüphem yoktur. Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında, birlik ve beraberlik duygusunu hiç kaybetmeden çağdaşlık yolculuğumuzu sürdürmeliyiz" dedi.

ÇYDD'nin organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla yeniden belirlendi. ÇYDD bünyesinde bulunan 118 şube ve 6 temsilcilikten delegelerin katılımıyla düzenlenen 25. Olağan Genel Kurul'a, Merter'de bulunan Green Park Hotel ev sahipliği yaptı. Genel kurul divan kuruluna Eskişehir Şubesi delegesi Sevgi Akmen, Kars Şubesi delegesi Muzaffer Koçak, Ümraniye Şubesi delegesi Emre Ayhan, Manavgat Şubesi delegesi Mehmet Çiçek ve Kağıthane Şubesi delegesi Melike Erarslan seçildi. 2021-2023 yıllarına ait faaliyet raporu ve mali tablonun sunulduğu genel kurulda, ÇYDD'nin gelecek hedefleri hakkında önemli kararlar alındı. Büyük bir katılım ile demokratik bir atmosferde gerçekleşen oturumlar sonrası 23. ve 24. dönemde ÇYDD'nin genel başkanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in sunmuş olduğu liste, delegelerin güvenoyunu alarak derneğin gelecek dönem stratejilerini belirlemek üzere tekrardan görevlendirildi.

"EĞİTİMLİ HER KADININ CUMHURİYET'E BORCU VAR"

Genel kurulda konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Çağdaş toplum ve insana çağdaş eğitim yoluyla ulaşmaya çalışan; bilgi paylaşımına, iş birliğine ve yardımlaşmaya olanak sağlayan derneğimizin 25. Genel Kurulu'nda hep birlikte olmanın tarifi mümkün olmayan mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimizin hep birlikte üreterek ve hep birlikte hareket ederek anlam kazanan bir yer olduğundan hiç şüphem yoktur. Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında, birlik ve beraberlik duygusunu hiç kaybetmeden çağdaşlık yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit altına girmesi endişeleri ile 1989 yılında kurulan derneğimiz bugün de son 20 yıldır ülkemizi yönetenlerin laik cumhuriyetten uzaklaşma adımlarının önünü kesmek için dur durak bilmeden çalışmayı sürdürüyor ve biliyoruz ki her şeye yetemesek de sürdürdüğümüz mücadele varlığımızı daha değerli kılıyor. 'Eğitimli her kadının Cumhuriyet'e borcu var' diyen Türkan Hoca'mız gibi bizler de çağdaş insan kimliğimiz ile Atatürk Cumhuriyeti'ne olan borcumuzu ödüyoruz" diye konuştu.

2023-2025 döneminde ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı, 15 Ekim 2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile aşağıdaki gibi belirlendi.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Lale Ayşe Pilatin, Sedat Durna, Gülsen Akbulak, Nilgün Polart Gevrek, Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel, Prof. Dr. Halime Filiz Meriçli, Gülnaz Kocabaş, Bahattin Carav.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Tanzer Boğan, Cahide Deniz Bayraktar, Serpil Çakmak, Nazire Yaman, Deniz Garip Yılmaz, Berfin Kuruş, Murat Düzgün, Kartal Kaan Akdoğan, Dicle Karabulut Altınsoy.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Sabahattin Keskin, Fatma Nur Gerçel, Hikmet İşler, Hatice Leyla Sürmeli, Mustafa Özmen.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Fehime Özel, Ayşe Lale Erkal, Özden Ayşen Sırmabıyık, Macide Oytay, Özge Yılmaz.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: Hüseyin Karataş, Hasan Murat Topçuoğlu, Ali Gürbüz, Prof. Dr. Cahide Nergis Mütevellioğlu, Sevgi Uluğ.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Prof. Dr. Ayşe Ferda Birhekimoğlu Ocakçı, Celal Özel, Prof. Dr. Serkan Deveci, Osman Karaduman, Merve Naz Nokay.