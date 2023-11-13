ÇYDD Cumhuriyet Balosu'nda Atatürk'e söz verdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda, Atatürk'ün bize emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağına dair söz verdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda, "Büyük Atatürk'e sözümüz olsun. Bu salonda var olan genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ant olsun ki, Atatürk'ün bize emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Bunun için ant içtik, söz veriyoruz. Bu hedefle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

ÇYDD Genel Merkezi, Bahçelievler Şubesi ile İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Balosu düzenledi. İBB Florya Sosyal Tesisleri'nin ev sahipliğinde dün düzenlenen baloya ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇYDD Şube temsilcileri, Çağdaş Yaşam Gençlik Merkezi Birimi'nden öğrenciler ve bağışçılar katıldı. Klasik müzik dinletisi ile başlayan baloda tenor Aykut Yılmaz ve piyanist Senay Yılmaz sahne aldı.

ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak ve Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağımıza dair sözümüzü yinelemek için buradayız. Büyük Atatürk'ün bağımsızlığımızı kazanmamız yolunda verdiği mücadele bizim bugün gerçekleştireceğimiz çalışmalara ışık tutmuş, üretmek ve topluma katkı sağlamak için bizlere ilham vermiştir. Ne mutlu bize ki, o bir çift mavi göz sayesinde buradayız. Bugün burada sizlerle birlikteysek, eğitimlerimizi tamamlayabildiysek, bir birey olabildiysek, kadınlarımızın sözleri dinleniyorsa bunu Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e borçluyuz. Derneğimizin kuruluş süreci 35 yıl önce tam da bu düşünce ve inançla başladı. Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

Büyük Atatürk'e sözümüz olsun. Bu salonda var olan genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ant olsun ki, Atatürk'ün bize emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Bunun için ant içtik, söz veriyoruz. Bu hedefle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."