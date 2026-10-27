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Cumhuriyet'in 103. yılı için 12 ilde düzenlenen karma serginin İzmir ayağı açıldı

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Cumhuriyet'in 103. yılı için 12 ilde düzenlenen karma serginin İzmir ayağı açıldı
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 12 ilde eş zamanlı düzenlenen 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi'nin İzmir etabı, EÜ Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide 17 sanatçının eserleri 2 Kasım'a kadar görülebilecek.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 12 ilde eş zamanlı düzenlenen "100+3 Şehirler Arası Karma Sergi"nin İzmir etabı, Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde açıldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından organize edilen serginin İzmir ayağında 17 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü sanat aracılığıyla anma fırsatı sunan serginin farklı sanatçıların eserlerini ortak bir platformda buluşturduğu ifade edildi.

Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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