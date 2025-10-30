Cumhuriyet Bayramı'nda 'Tosca' Coşkusu

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı coşkusunu, Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri 'Tosca' ile kutladı.

29 Ekim Çarşamba akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eser, hem Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna hem de Atatürk'ün sanata derin sevgisine ithaf edildi. Dünya sahnelerinin en çok seslendirilen operalarından biri olan Tosca, büyüleyici müzikleri ve dramatik anlatımıyla Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet'in ışığı altında sanatın birleştirici gücünü kutlayan bu özel temsilde, izleyiciler salonu doldurdu; alkışlar dakikalarca sürdü.

BİR AŞK, İHANET VE İNANÇ HİKAYESİ

Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Yavuz Günsoy'un rejisiyle sahnelendi. Orkestrayı, uluslararası üne sahip İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

1800'lü yılların Romasında geçen eser, sanatına ve aşkına tutkuyla bağlı Tosca'nın, kıskançlığının gölgesinde yaşadığı trajik hikayeyi anlatıyor. Aşk, sadakat ve özgürlük arayışı, Puccini'nin çarpıcı müzikleriyle birleşerek sahnede derin bir duygusal etki yarattı.

Tosca rolünde Arzu Yaman, Cavaradossi rolünde Göksay Yaran, Scarpia rolünde Serhat Konukman, Angelotti rolünde M. Yusuf Yıldız, Sagrestano rolünde S. Onur Alpaslan, Spoletta rolünde Mustafa Özşamlı, Sciarrone rolünde Toygarhan Atuner sahne aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefliğini Mahir Seyrek, çocuk korosunun şefliğini ise Sinem Emine Ulusoy üstlendi. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Sibel Aydın oldu.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ANLAMLI BULUŞMA

Temsil öncesinde, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin gelenekselleşen 'Fuaye Sohbetleri' programı, bu kez Cumhuriyet Bayramı'nın özel anlamı ve Tosca operasını mercek altına alan bir söyleşiyle gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü Buse Altıparmak üstlenirken, söyleşinin konukları arasında koro sanatçısı ve Tosca karakterine hayat veren Arzu Yaman ile çocuk korosu şefi ve koro sanatçısı Sinem Emine Ulusoy yer aldı.

Yaklaşık yarım saat süren söyleşide, Puccini'nin müzik dili, Tosca karakterinin psikolojik derinliği ve eserin tarihsel arka planı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar hem eserin sanatsal detaylarını hem de sanatçıların sahneye hazırlık süreçlerini yakından dinleme fırsatı buldu.

Haber- kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -