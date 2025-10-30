Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda 'Tosca' Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını Giacomo Puccini'nin ünlü eseri 'Tosca' ile kutladı. Dramatik yapısıyla dikkat çeken eser, Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı coşkusunu, Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri 'Tosca' ile kutladı.

29 Ekim Çarşamba akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eser, hem Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna hem de Atatürk'ün sanata derin sevgisine ithaf edildi. Dünya sahnelerinin en çok seslendirilen operalarından biri olan Tosca, büyüleyici müzikleri ve dramatik anlatımıyla Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet'in ışığı altında sanatın birleştirici gücünü kutlayan bu özel temsilde, izleyiciler salonu doldurdu; alkışlar dakikalarca sürdü.

BİR AŞK, İHANET VE İNANÇ HİKAYESİ

Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Yavuz Günsoy'un rejisiyle sahnelendi. Orkestrayı, uluslararası üne sahip İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

1800'lü yılların Romasında geçen eser, sanatına ve aşkına tutkuyla bağlı Tosca'nın, kıskançlığının gölgesinde yaşadığı trajik hikayeyi anlatıyor. Aşk, sadakat ve özgürlük arayışı, Puccini'nin çarpıcı müzikleriyle birleşerek sahnede derin bir duygusal etki yarattı.

Tosca rolünde Arzu Yaman, Cavaradossi rolünde Göksay Yaran, Scarpia rolünde Serhat Konukman, Angelotti rolünde M. Yusuf Yıldız, Sagrestano rolünde S. Onur Alpaslan, Spoletta rolünde Mustafa Özşamlı, Sciarrone rolünde Toygarhan Atuner sahne aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefliğini Mahir Seyrek, çocuk korosunun şefliğini ise Sinem Emine Ulusoy üstlendi. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Sibel Aydın oldu.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ANLAMLI BULUŞMA

Temsil öncesinde, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin gelenekselleşen 'Fuaye Sohbetleri' programı, bu kez Cumhuriyet Bayramı'nın özel anlamı ve Tosca operasını mercek altına alan bir söyleşiyle gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü Buse Altıparmak üstlenirken, söyleşinin konukları arasında koro sanatçısı ve Tosca karakterine hayat veren Arzu Yaman ile çocuk korosu şefi ve koro sanatçısı Sinem Emine Ulusoy yer aldı.

Yaklaşık yarım saat süren söyleşide, Puccini'nin müzik dili, Tosca karakterinin psikolojik derinliği ve eserin tarihsel arka planı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar hem eserin sanatsal detaylarını hem de sanatçıların sahneye hazırlık süreçlerini yakından dinleme fırsatı buldu.

Haber- kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.