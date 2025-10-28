Haberler

Cumhurbaşkanı, Kültür ve Sanat Ödüllerini 29 Ekim'de Açıklayacak

Cumhurbaşkanı, Kültür ve Sanat Ödüllerini 29 Ekim'de Açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri duyuracak. Ödüller, bilim kültürü, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu ödüller aracılığıyla kültür ve sanatın toplumda birleştirici bir rol oynamasını amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'de ve dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir yaklaşımla siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri unsurların üzerinde, toplumu birleştirici bir misyonun taşıyıcısı kılınması, kültür ve sanat insanlarının özgürce üretebildiği ve toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata özgürce erişebildiği bir atmosferin ve imkanların oluşturulması adına politikalar üretti. Kurul, göreve başladığı tarihten bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 kültür ve sanat insanının ödüllendirilmesinde bir 'Değerlendirme kurulu' olarak görev icra etti.

