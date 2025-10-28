Cumhurbaşkanı, Kültür ve Sanat Ödüllerini 29 Ekim'de Açıklayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanlarını yarın açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek olan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'de ve dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir yaklaşımla siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri unsurların üzerinde, toplumu birleştirici bir misyonun taşıyıcısı kılınması, kültür ve sanat insanlarının özgürce üretebildiği ve toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata özgürce erişebildiği bir atmosferin ve imkanların oluşturulması adına politikalar üretti. Kurul, göreve başladığı tarihten bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 kültür ve sanat insanının ödüllendirilmesinde bir 'Değerlendirme kurulu' olarak görev icra etti.