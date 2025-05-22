Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk Konserini Muud'da Yayınladı

TÜRK Telekom, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserini dijital müzik platformu Muud'a taşıdı.

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği ve TRT'den canlı yayınlanarak büyük beğeni toplayan ilk konseri, 17 farklı eserden oluşan bir albüm kaydı olarak Muud üzerinden müzikseverlere sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türk Telekom'un ana destekçiliğinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri; Neşet Ertaş gibi efsane sanatçıların eserlerini senfonik düzenlemeyle seslendirdi.

17 eserden oluşan bu repertuar, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da yayınlandı. Klasik Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan geniş yelpazeye dayalı bu çok renkli konsere Muud'da oluşturulan 'Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri' listesinden ulaşılabiliyor.

Türk Telekom, bu projeyle hem çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmayı hem de Türkiye'nin kültürel mirasını dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Konser içeriğinde yer alan eserler şöyle sıralanıyor:

"23 Nisan Kutlu Olsun - Söz - Müzik: Halil Bedii Yönetken

Allegro - Müzik: Shinichi Suzuki

Rüzgarın Şarkısı - Müzik: Anonim

Süt İçtim Dilim Yandı - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Kilis)

Gökte Yıldız Ay Mısın - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Rize)

Gezsen Anadolu'yu - Söz: Faruk Gürtunca – Müzik: Okyay Erdoğan

Dere Geliyor Dere - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Burdur)

Türk Halk Müziği Topluluğu

Bağa Gel Bostana Gel - Söz: Neşet Ertaş (Yöre: Orta Anadolu)

Çemberimde Gül Oya - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Çanakkale)

Zilli Maşa Darbuka - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Rumeli)

Türk Sanat Müziği Topluluğu

Vardar Ovası - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Rumeli)

Fikrimin İnce Gülü - Söz - Müzik: Muallim İsmail Hakkı Bey

Nihavend Longa - Müzik: Kemani Kevser Hanım

Ritim Show

Yurdumda - Söz - Müzik: Mahir Dinçer

9. Senfoni - Söz: Dilşad Günay – Müzik: Ludwig van Beethoven

Dağlar Gibi Dalgalar - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Trabzon)

Atabarı - Söz - Müzik: Anonim (Yöre: Artvin)"