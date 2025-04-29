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Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Şenliği Başladı

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Şenliği Başladı
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Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Şenliği, 33 ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla kültürel çeşitliliği kutluyor. Şenlikte, farklı kültürlerin tanıtılması ve dostlukların kurulması hedefleniyor.

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) farklı kültürleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Şenliği başladı.

Üniversitenin çeşitli birimlerinin işbirliği, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi ile öğrenci kulüplerinin desteğiyle düzenlenen şenliğe 33 ülkeden çok sayıda öğrenci katıldı.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen şenliğin açılışında, bu tür etkinliklerin insanların farklı coğrafyalarda yaşayıp ayrı diller konuşsalar da aslında kardeş olduklarını gösterdiğini ifade etti.

ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, şenliğin hem kültürel hem de bilimsel yanı olduğunu belirterek, "Burada bir arada olmayı, birleştirici olmayı hedefledik. Kültür birleştirir, tanıdıkça kaynaşırsınız. İstedik ki şenliğin tamamında eğlenelim ama kendi kültürümüzü anlatalım, farklı kültürleri tanıyalım, dostluklar kuralım." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı dans grubu Türk ve Afrika kültürüne yönelik dans gösterisi sergiledi.

Şenlik, ülkelerin kültürlerine yönelik sunumları ve açık sahne gösterileriyle 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
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