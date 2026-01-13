Haberler

Çukurova Deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Deltası'ndaki lagünler, göçmen kuşların niteliklerini korumak ve üremek için kritik bir alan sunuyor. Prof. Dr. Fatma Çevik, bu sulak alanların ekosistem sağlığına katkısını vurgulayarak, çevre bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.

Kuşların göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası'ndaki lagünler, kış aylarında da çok sayıda türe beslenme ve üreme ortamı sunuyor.

Göçmen kuşların kuzey ve güney yarım küre arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası olan Çukurova Deltası, yerleşik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Deltanın Karataş ilçesi sınırlarındaki Akyatan, Tuzla ve Ağyatan lagünleri ile Yumurtalık ilçesindeki Yumurtalık Lagünü, kuşlara enerji depolayıp üremeleri için imkan sağlıyor.

Zengin biyoçeşitliliğe sahip lagünler, flamingo, pelikan, turna, saz delicesi, şahin, sığırcık, akçaylak, yalıçapkını, turaç, kaşıkçı (kaşık gagalı), sumru, sığır balıkçıl, ak balıkçıl, gri balıkçıl ve suna ördeği gibi çok sayıda türü ağırlıyor.

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çevik, AA muhabirine, Çukurova Deltası'nın kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olduğunu söyledi.

Akyatan'ın Türkiye'nin en büyük lagünü olduğunu belirten Çevik, "Çukurova olarak su açısından şanslı bir bölgedeyiz. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve lagüner sistemlerimiz, Ağyatan, Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri ekosistem için çok önemli." dedi.

Çevik, kuşların lagünleri üremek, beslenmek ve kışlamak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli. Kuş biyoçeşitliliğinin fazla olması, o ekosistemin sağlıklı olduğunu da göstermektedir. Geleceğimiz için biyoçeşitlilik oldukça önemlidir. Bu alanlar ne kadar sağlıklı olursa, biyoçeşitlilik de o kadar fazla olacaktır çünkü bu lagüner sistemler beslenme, üreme ve kışlama amacıyla gelen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla bu ekosistemlere çok iyi bakmamız gerekmektedir."

"Çevreye karşı bilincin artması ve iyi tarım uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir"

Lagünlerin sadece kuşlar için değil balık ve sürüngenler ile endemik bitkiler için de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Su kirliliği arttıkça, tehlikeli ve öncelikli kirletici maddeler çoğaldıkça, her geçen gün kuş biyoçeşitliliğimiz azalacaktır. Bu alanların kurumayla karşı karşıya kalması ve kirliliğin her geçen gün artması, maalesef bir süre sonra kuş biyoçeşitliliğini de azaltacaktır. Lagüner ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağlamamız gerekmektedir. Lagün göllerinin verimliliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Çevreye karşı bilincin artması, iyi tarım uygulamalarına geçilmesi ve bu ekosistemlerin gelecek nesillere taşınması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor