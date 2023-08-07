Çukurova Belediye Başkanı Aşure Etkinliğinde Barış ve Kardeşlik Mesajları Verdi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce düzenlenen aşure etkinliğinde, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Başkan Soner Çetin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce Yüzüncü Yıl Cem Evi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada dostluk, barış ve kardeşlik mesajları veren Başkan Soner Çetin, yas-ı matem ayı olan Muharrem ile birlikte tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Başkan Soner Çetin, aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirterek, Kerbela'da yaşananların hak ile batılın, mazlum ile zalimin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesi olarak anılacağını anlattı. Başkan Soner Çetin, aşure kazanlarının kardeşlik için kaynadığına dikkat çekerek, 85 milyonluk Türkiye'nin tüm farklılıklarıyla kardeşçe yaşadığını ifade etti. Alevilerin Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme" anlayışından vazgeçmediğini söyleyen Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Aşure; birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembolüdür. Aşure; çok sayıda malzemenin bir araya gelmesiyle oluşur. Hepsi birlikte aynı kazanda pişer ama hiçbirini kendi özelliğini yitirmez; özünü korur. Farklılıkların bir arada olabileceğinin de ne güzel bir örneğidir bu. Biz de Türkiye'de cumhuriyete sahip çıkarak tüm farklılıklarımızla kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hareket eden Alevi canların uğradığı haksızlıklar, gördüğü ayrımcı muamele maalesef günümüzde son bulmuş değildir. Dileğimiz ve isteğimiz Alevilerin tüm inanç grupları gibi ibadetlerini rahatça yapabilmeleri, kendilerini en özgür şekilde ifade edebilmeleridir. Bunun sağlanabilmesi için öncelikle cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Çok doğal bu isteğin neden şimdiye kadar kabul edilmediğini de kimse anlayabilmiş değildir. Aleviler 'Bizim ibadethanemiz cem evleridir' diyorsa öyledir. Bir başka inanca sahip kimselerin Alevilere farklı dayatmalarda bulunması kabul edilemez. Çünkü Aleviler hoşgörü başta olmak üzere insanı temel alan inanç özellikleriyle yüzyıllardır Anadolu'da ülkemizin birleştirici gücü olmuşlar. Yaşadıkları tüm olumsuzluklara karşın her zaman dostluğu ve barışı savunmuşlardır. Kendi inançlarını özgürce yaşamaları en doğal haklarıdır."

Etkinlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz da birer konuşma yaptı. Etkinliğe CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut ve binlerce vatandaş katıldı. Semah gösterilerinin yaptığı etkinlik Sevcan Orhan konseri ile devam etti. - ADANA