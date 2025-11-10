Çukurca'dan Kayseri'ye Gelen Öğrenciler, Çanakkale Müzesi'ni Ziyaret Etti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Kayseri'ye gelen öğrenciler, Talas ilçesindeki Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni ziyaret etti.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukurca Kaymakamlığınca düzenlenen "Babalar ve Oğullar Çanakkale Yolunda Projesi" kapsamında Çanakkale'ye giden bir grup öğrenci ve öğretmen, Talas ilçesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Burada müzeyi gezen grup, müze koordinatörü Ahmet Nedim Kilci'den eserler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, ziyaret sonrası memnuniyetlerini dile getirdi.