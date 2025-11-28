Çubuk'ta Seramik Eserler Sergisi Açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Seramik Eserler Sergisi açıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen Seramik Sanatı Çalıştayı kapsamında hazırlanan eserler, Çubuk Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilendi.

Serginin açılış törenine, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Dekan Yardımcısı Dr. Taner Aşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, seramik atölye eğitmeni Mehtap Yaman ve davetliler katıldı.

Çalıştayın öğretmenler ve sanat eğitimi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Aşçı, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Aşçı, 5 yıldır gayretle sürdürdükleri işbirliğinin meyvelerini görmekten duyduğu memnuniyeti paylaşarak, "Öğretmenler, sanatın doğal paydaşlarıdır. Bu çalıştayda edindikleri tecrübeleri öğrencilerine aktararak seramik sanatının nesiller boyu yaşatılmasını sağlayacaklardır." dedi.

Sergi, üç gün ziyarete açık kalacak.