Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

Direksiyona geçip Erdoğan'la birlikte TOGG'u denedi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar

CSO, Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu'nu Seslendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu'nu sahneledi. Şef Gürer Aykal yönetimindeki konserde, sanatçılar dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde, Türkiye'nin ilk Devlet Sanatçısı Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi.

Şef Gürer Aykal yönetiminde, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, Yunus Emre'nin "dost vasfına" erişmesini konu alan oratoryo, üç esas bölüm ve bir ara bölümle seyirciye sunuldu.

Konserde, soprano Gülbin Kunduz Günay, tenor Ufuk Toker, alto Aylin Ateş, bas Tuncay Kurtoğlu yer aldı.

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, konser sonunda sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
img

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
img

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven bir anda durdu
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.