Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi 'ARADA' sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan 'ARADA' sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Sergi, insanın arada kalmışlığını ve çelişkilerini anlatıyor.

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi "ARADA" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen'in yürüttüğü sergi, Kulaksız'ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, "Arada" projesinin çalışmalarını yürüttüğü bir üçlemenin ikinci ayağı olduğunu ifade ederek, "Serinin ilk sergisi, 'Unuttuklarımızı özlediğimiz, hatırladıklarımızdan uzaklaştığımız bir oyun bu' idi. Orada kendi yalnızlığım ve karanlığımla yüzleşmenin betimlendiği fotoğraflar vardı." dedi.

Kulaksız, serinin ikinci ayağı olan bu sergide de arada kalmışlığı anlattığını belirterek, "İnsanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor." diye konuştu.

Projenin konseptinin belirlenmesinde Bülent Erkmen'in katkısının büyük olduğundan bahseden Kulaksız, "30 fotoğrafın yer aldığı bu sergi, ayrı ayrı olduğu gibi bütününde de çelişki ve arada kalmışlığı anlatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sergiyi ziyaret eden ressam Bedri Baykam da eserlerin çok çarpıcı olduğunu söyleyerek, "Bu sergi fotoğrafın yalnız belgelendirme değil, aynı zamanda kendi içerisinde kalıcı sanat olduğunu bize her zerresiyle hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Sergiye özel hazırlanan kitapta şair Gonca Özmen'in yazdığı bir metin de yer alıyor.

Coşar Kulaksız'ın üç yıl boyunca 4 kıtada farklı coğrafyalarda süren çalışmasının sonucu olan sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.