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Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

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Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Kadınlar, doğa yürüyüşünün ardından meditasyon yaparak birlik ve beraberlik içinde güzel bir gün geçirdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen, aktivist ve rehber Nilüfer Mavideniz'in organize ettiği etkinlik kapsamında ilçeye gelen kadınlar, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kadınlar, Hitit Yolu'nun 6 kilometrelik parkurunu oluşturan Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşünün ardından meditasyon yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca dans gösterisi düzenlendi.

Mavideniz, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Nilüfer Mavideniz, "Yürüyüşümüz esnasında doğanın kendi doğamızla bir araya nasıl geldiğini, yaşamımızdaki uyum, denge, kolaylık ve hafifliğin hissedilebilir edinimleri aktardık. Dünya Kadınlar Günü'nde bu meditatif etkinlikte birlik ve beraberlik içinde buluşup doğa ile iç içi çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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