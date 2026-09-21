Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nı barışın timsali olarak niteledi

Milattan önce 13. yüzyılda Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen Kadeş Barış Antlaşması'nın adı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'daki meydanda yaşatılıyor.

Çorum Valiliği karşısındaki yaklaşık 12 bin metrekarelik alanın meydana dönüştürülmesi için 2017'de çalışma başlatıldı.

Kamulaştırma ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından meydan, 2019'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Milattan önce 13. yüzyılda dönemin iki önemli gücü Mısır ve Hitit imparatorluklarının liderleri Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması'nın kil tablet nüshasının 1906'da Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda bulunması dolayısıyla meydana "Kadeş Barış Meydanı" adının verilmesi kararlaştırıldı.

Çorum Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla Kadeş Barış Antlaşması'nın adı 7 yıldır meydanda yaşatılıyor.

Kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerin çoğunluğuna ev sahipliği yapan meydan, vatandaşların önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Çorum Belediyesince çeşitli Hitit figürleriyle süslenen meydanda Yunus Emre, Mevlana, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet'in barışla ilgili sözlerine yer verildi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'daki Aslanlı Kapı'nın kopyasının bulunduğu meydanda ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti olan Çorum leblebisi için de bir anıt yer alıyor.

"Barışın, sevginin timsali bir meydan oldu"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydana "Kadeş Barış Meydanı" adının verilmesinin kentte takdirle karşılandığını söyledi.

Çorum'un "Kadeş Barış Meydanı" isminde bir meydana sahip olması gerektiğini belirten Aşgın, "Çünkü Çorum barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin de merkezidir. Ne kadar dünyanın merkezi de olsa dünyanın en çok ihtiyacı olduğu şeyin de merkezi, barışın da merkezi Çorum'dur. Bunun yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir hikayesi var. Milattan önce 1269'larda, bundan yaklaşık 3500 yıl önce Mısırlılarla Hititler bir savaş yapıyor. Kadeş, bugünkü Suriye sınırları içerisinde. Demek ki o bölgede savaşlar bir türlü maalesef bitmiyor ve en nihayetinde bir barış anlaşması yapılıyor. Tarihin gördüğü iki devlet arasında ilk barış anlaşması yapılıyor." dedi.

Kadeş Barış Meydanı'nın vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını dile getiren Aşgın, "Şehrimizde nerede bir program var, nerede bir güzellik var, konser var, toplantı var, demokratik bir yürüyüş var, miting var, bunların tamamı burada yapılıyor. Cıvıl cıvıl, ismine de yakışır şekilde barışın, sevginin timsali bir meydan oldu." diye konuştu.

"Meydanı olmayan şehirler nefes alamazlar"

Meydanların şehirlerin nefes aldığı yerler olduğunu ifade eden Aşgın, şunları söyledi:

"Meydanı olmayan şehirler nefes alamazlar. Barış da dünyanın nefes alma durumlarıdır. Barışın olmadığı yerde, savaşın olduğu yerde çocuklar ölür, kadınlar ölür, yaşlılar ölür ve orada insanlar nefes alamazlar. Bu anlamda da şehrimize nefes aldıran bu yerin adının Kadeş Barış Meydanı olması 2019 yılında oy birliğiyle verilen bir kararla oldu ve meydana da gerçekten çok yakıştı."

Aşgın, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nün savaşların son bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA