ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğrencileri Tarafından Çocuk Şenliği Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Musaköy köyünde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, taşımalı eğitimde öğrenim gören köy çocukları gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Öğrencilerle bir araya gelen müzik öğretmeni adayları ders koordinatörü Ögr. Gör. Çiğdem Ergun Güvenç ile köyde adeta bayram havası estirdi.

Çocuk şarkıları, oyunlar ve türkülerden bir seçki ile hem küçüklere hem büyüklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Musaköy Muhtarı Salih Şahin'in de destek verdiği şenliğe katılanlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan pişi ikram edildi.