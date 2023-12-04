Çocukluk merakı ile oluşturduğu koleksiyon tarihe ışık tutuyor Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan emekli esnaf Asım Külah'ın evinde sergilediği koleksiyon, dirhemden kumaşa, sandıktan ütüye kadar birçok parçayı barındırırken ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Çocukluk merakı ile oluşturduğu koleksiyon tarihe ışık tutuyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan emekli esnaf Asım Külah'ın evinde sergilediği koleksiyon, dirhemden kumaşa, sandıktan ütüye kadar birçok parçayı barındırırken ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Arapgir ilçesinde yaşayan emekli esnaf Asım Külah'ın küçük yaşlarda tarih, antika ve musikiye olan merakıyla 50 yılda oluşturduğu dirhemden, kumaşa, sandıktan, ütüye kadar birçok parçayı barındıran koleksiyonu ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Hat sanatı ile de yakından ilgilenen ve aynı zamanda mevlithan olan Asım Külah, günübirlik yüzlerce insanın ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdiği ilçe merkezinde bulunan evinde her türlü geleneksel eşyaya, kervan çanlarına, Osmanlı dönemine ait mühürlere, kolonya doldurma şişelerine, eski radyolara, dikiş makinelerine, bakır tepsilere, kalburlara, gümüş mutfak takımları gibi eşyalara rastlamak da mümkün.

"Yurtiçi ve yurtdışında çok fazla ziyaretçilerimiz oluyor"

Evinde sergilediği eşyaların tamamının Arapgir halkına ait olduğunu belirten Asım Külah, "50 yıldır biriktiriyorum. Koleksiyon Arapgir genelinde satın aldığım, yöresel eşyalardan oluşuyor. Çöpe gitmesin diye burada biriktirdim ve bakımlarını yapıyorum. Gelen giden çok oluyor. Hafta sonları özellikle ziyaretçi fazla oluyor. Tekrar tekrar gelen oluyor. Koleksiyonda her çeşit eşyalar var çeşit çok fazla. Çocukluğumdan beri biriktiriyorum" diye konuştu.