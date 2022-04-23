Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler
İhlas Haber Ajansı - Atilla İdiz - Kültür Sanat
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Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler Van Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler.
Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler
VAN - Van Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler.
İpekyolu ilçesine bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına binaen ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler. Havuzda Türk bayrağı açan kursiyerler, renkli görüntüler oluşturdu.
İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Kültür Sanat