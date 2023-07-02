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Çocuk kaçakçılarını anlattığı film başını yaktı! Mel Gibson'ın tutuklandığı iddia edildi

Kültür Sanat Haberleri

Özgürlüğün Sesi filmde savaş ve çocuk kaçakçılığı konusunu vizyona aktaran Mel Gibson, sosyal medya hesabından yayınladığı konuyla ilgili videonun ardından tutuklandığı iddia edildi.

Yer aldığı filmlerde dünya genelinde tanınan ünlü oyuncu Mel Gibson, birçok yapımında sosyolojik konulara değiniyor.4 Temmuz'da vizyona girecek olan filmi 'Özgürlüğün Sesi usta aktörün başını yaktı.

"Sound of Freedom" yani 'Özgürlüğün Sesi' isimli filmde Ukrayna'da yaşanan savaş ve çocuk kaçakçılığı konusunu vizyona aktaran Mel Gibson, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan konuyla ilgili video çekerek açıklamalarda bulunmuştu.

Çocuk kaçakçılarını anlattığı film başını yaktı! Mel Gibson'ın tutuklandığı iddia edildi

Çocuk kaçakçılarını anlatan ve bu konuda büyük bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mel Gibson'ın tutuklandığı öne sürüldü.

Çocuk kaçakçılarını anlattığı film başını yaktı! Mel Gibson'ın tutuklandığı iddia edildi

Gibson yaptığı konuşmada, "Günümüz dünyasının en rahatsız edici sorunlarından biri insan kaçakçılığıdır. Özellikle de çocuk kaçakçılığıdır. Geleceğimiz çocuklarımızdır. Şimdi, bu suçu ortadan kaldırmanın ilk adımı farkındalıktır. Gidin 'Özgürlüğün Sesi'ni izleyin" şeklinde bir çağrıda bulunmuştu.

Çocuk kaçakçılarını anlattığı film başını yaktı! Mel Gibson'ın tutuklandığı iddia edildi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Kültür Sanat

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