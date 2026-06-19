Cizre'de öğretmen ve öğrencilerden konser

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cizre Öğretmenler Konseri" büyük ilgi gördü.

Cizre'de bir otelde düzenlenen etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler aynı sahneyi paylaşarak farklı yörelere ait eserleri seslendirdi. Programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Koro şefi Büşra Başoğlu'nun yönetimindeki konserde solistler Gülay İncaz, Zahide Nudem, Zehra Kalkan ve Salih Tadık sahne aldı. Orkestra şefliğini Ahmet Yasin Şevk'in yaptığı programda, öğretmen ve öğrencilerden oluşan müzik grubu enstrümanlarıyla solistlere eşlik etti.

Konser programının ardından sahneye çıkarak öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede bu tür kültürel etkinliklerin önemine değindi. Kaymakam Baycar, "Bugün burada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sanat çatısı altında nasıl tek bir yürek olabileceğine şahitlik ettik. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, toplumsal birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü çimentosudur. Cizre'mizin kültür kimliğine yakışır bu gecenin mimarı olan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, protokol üyelerinin sanatçı kadrosuna çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı