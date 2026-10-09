Haberler

Cizre'de görsel sanatlar öğretmeni, meslek ustalarını 45 dakikada karakalemle çiziyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de görsel sanatlar öğretmeni, meslek ustalarını 45 dakikada karakalemle çiziyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre'de görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, unutulmaya yüz tutmuş meslek ustalarını 45 dakikalık karakalem çalışmalarıyla habersizce resmediyor. Turhan, eserlerini ustalara hediye ederek yüzlerini güldürüyor ve kaybolan değerlere dikkat çekiyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, boş vakitlerini sokak sanatçılığı yaparak değerlendiriyor. Zanaatkarları 45 dakikalık karakalem çalışmalarıyla habersizce resmeden Turhan, hem ustalara unutulmaz bir sürpriz yapıyor hem de kaybolan değerlere dikkat çekiyor.

Görsel sanatlar öğretmeni Yafes Turhan, "Urban Sketchers" etkinliği kapsamında Cizre sokaklarında anı yakalıyor. Habersiz şekilde resmettiği unutulmuş meslek ustalarına eserlerini hediye eden Turhan, yüzlerde küçük ama anlamlı bir tebessüm bırakıyor. Yıllara meydan okuyan meslek ustalarının resimlerini çizerken mutlu olduğunu belirten Turhan, güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz ifadelerini kullandı. Yaptığı çalışmanın psikolojik ve toplumsal boyutuna vurgu yapan Yafes Turhan, "Görsel sanatlar öğretmeniyim. Bunun yanı sıra boş vakitlerimde sokak sanatçılığı, yani Urban Sketchers adıyla anılan bir sanat etkinliği yapıyorum. Sanat etkinliğimiz şöyle, esnaf kesiminden birçok arkadaşımız, amcalarımız olur. Onlara güzel bir şekilde haberleri olmadan, uzaktan, anı yakalayarak yaptıkları işin o figür halini en güzel şekilde karakalem tekniğiyle yansıtıyoruz. Bunun hem bireysel hem psikolojik hem de toplumsal anlamda faydaları var elbette. Karşı tarafın değer görülme hissi, bunun yanı sıra farkındalık gibi unsurlar etkili olabiliyor. O anlamda hem ben mutlu oluyorum hem karşı taraf mutlu oluyor" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sahiplerine sürpriz hediyeler vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Turhan, "Günlük mesafeli şehir yaşamında, yabancılaşma içinde, sürprizli bir süreçte ister istemez karşı tarafın yüzü biraz gülebiliyor. Böyle güzel, küçük sürpriz hediyelerle unutulmayan sanatlarımız oluyor. Telkari, marangozluk, bakırcılık, sarraflık gibi esnaflarımız maalesef bugün çok azaldı. Onların da yüzünü böyle güldürerek, asırlık olan bu sanatlarımızı en güzel şekilde kağıda dökmek, anın tadını çıkarmak ve bunları hediye etmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

Fenomen dizide şok ayrılık! İkisi birden ayrıldı

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’den Orta Doğu'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki Amerikalıları tedirgin eden uyarı: Hazır olun!
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Bahçeli'ye makamında hediye! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı takdim etti
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi