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Çivril'deki Roma dönemi Amazonlar lahdi, Denizli Kent Müzesi bahçesinde sergileniyor

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Çivril'deki Roma dönemi Amazonlar lahdi, Denizli Kent Müzesi bahçesinde sergileniyor
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Eumenia Antik Kenti çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar lahdi, Denizli Kent Müzesi bahçesinde sergileniyor. Roma dönemine ait kabartmaları ve insan figürleriyle dikkat çeken eser, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Eumenia Antik Kenti'nin çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar lahdi, Roma dönemine ait kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi bahçesinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çivril'in köklü tarihine ışık tutan Amazonlar lahdi, üzerindeki ayrıntılı kabartmalar ve insan figürleriyle dikkat çekiyor. Roma döneminden günümüze ulaşan tarihi eser, Denizli Kent Müzesi bahçesinde koruma altında sergileniyor. Lahdin önünde bulunan bilgilendirme tabelasında, eserin milattan sonra 2. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın başlarına tarihlendiği belirtiliyor. Roma dönemine ait olduğu kaydedilen lahdin buluntu yeri ise Eumenia Antik Kenti territoriumu olarak gösteriliyor.

Taş üzerine işlenen hareketli sahneler ve figürler, dönemin sanatsal anlayışına ilişkin önemli izler taşıyor. Eser, Çivril ve çevresinin antik dönemdeki tarihi önemini ortaya koyan kültürel miras örnekleri arasında yer alıyor. Antik yerleşimleri ve arkeolojik kalıntılarıyla dikkat çeken Çivril, binlerce yıllık geçmişinden izler taşıyor. Eumenia Antik Kenti çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar Lahdi de ilçenin tarihi zenginliğini yansıtan eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Denizli Kent Müzesi bahçesinde ziyaret edilebilen lahit, arkeoloji meraklılarının yanı sıra bölgenin geçmişini tanımak isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Amazonlar Lahdi, Çivril'in tarımı ve doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü kültürel mirasıyla da ön plana çıktığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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