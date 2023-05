Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde Resim Sergisi Açıldı

? ÇINAR Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki resim kursunda ders veren resim sanatçısı Mehmet Najafzadeh ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı. Farklı yaş ve meslek grubundan resim sanatına ilgisi olan 12 kursiyer aldıkları eğitimler sonucunda yapılan eserler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Yağlı ve sulu boya kullanılarak farklı tekniklerle yapılan 40 eserin olduğu sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde resim kursuna katılan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla hazırlanan sergi açıldı. Dernekte resim kursu düzenleyen Mehmet Najafzadeh ve 12 öğrencinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında kursiyerleri aileleri de yalnız bırakmadı.

Öğrenciler belgelerini ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in elinden aldı. Barutçugil, kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi.

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Serginin açılışında konuşan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Selcen Zeliha Özkök Arda, 'Sanata ve sanatçıya destek için yola çıktık. 2020 yılında kurulan derneğimizde 23 branştan 20 hocamız ve 310 kursiyerimiz bulunuyor. Resim çocukluğumuzdan başlayıp içimizdeki duyguları dışarı aktardığımız bir sanattır. Mehmet Najafzadeh hocamıza bu sergide liderlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Sergide 1 resme 2 yıl emek verilen eserlerimiz bulunuyor dedi.

NAJAFZADEH ÖĞRENCİLERİ YAPTIKLARI ESERLER İÇİN TEBRİK EDİYORUM

İran doğumlu resim sanatçısı Mehmet Najafzadeh, 'Ders verdiğim 12 arkadaşımızın eserlerinin de yer aldığı sergimiz açıldı. Resimlerde genelde sulu ve yağlı boya kullanıyoruz. Öğrenciler ilk başta desen öğreniyor. Yavaş yavaş boyaya doğru gidiyoruz. İnsanlar istediğini seçip resim yapabilir. Böyle devam ediyoruz ve arkadaşlardan çok iyi sonuçlar alıyoruz. Sezonun sonunda öğrencilerin eserlerinden oluşan bir sergi açarsak hem onların motivasyonunu artırırız hem de diğer insanlar görmüş olur diye düşündük. Bide kendi resimlerinin diğerlerinin yanında görünce hangi seviye olduklarını da daha iyi anlarlar. Çıkan sonuç beni çok mutlu etti. Aslında herkeste yetenek var, geliştirmek lazım. Resim zevktir, insanın yapısında vardır. Çocuğun eline kalem verin resim yapmaya başlar. Resim kursunu haziran itibariyle bitiriyoruz. Yeni dönem eylül ayında başlayacak. Öğrencileri yaptıkları eserler için tebrik ediyorum. Umarım gelecekte daha güzellerini yaparlar dedi.

DOĞAN RESİM YAPMAK İÇİN EMEKLİ OLDUM

Resim yapmak için Almanca öğretmenliğinden emekli olduğunu söyleyen öğrencilerden Hülya Doğan, 'Sergide 8 eserim bulunuyor. Her resmi ortalama 3-4 ayda bitiriyorum. Resim yapmaya ilgim çocukluğumdan beri vardı. Ama Almanca öğretmeni olduğum için yapamıyordum. Sadece resim yapabilmek için emekli oldum ve gece gündüz resim yapıyorum. Resim yaparken her şeyi unutuyorum. O an sadece ben ve boyalarım oluyor. Bana göre resmin mutlaka bir hikayesi olmalı ne yapacağıma o anki duygularımla karar veriyorum. Çok heyecanlıyım, yaptığımız eserleri arkadaşlarımızla, ziyaretçilerle paylaşmak çok güzel bir duygu diye konuştu.

KARARTI İNSANIN EMEĞİNİN BÖYLE SERGİLENMESİ DE ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Feyza Karartı ise 'Aslında Kimya Bölümü mezunuyum ama resim sanatıyla ilgilenmeyi ilkokuldan beri istiyordum. Daha önce farklı sanat dalıyla ilgilendim bu sene ilk defa yağlı boyayla tanıştım. Bu yıl ilk senem gerçekten aradığım yağlı boyaymış. Çok severek yaptım. Daha acemiyim ama hocamız çok yardımcı oldu inşallah ilerleyeceğim. Derslerimiz de çok güzel geçiyor. Ailem resme olan merakımı biliyordu, insanın emeğinin böyle sergilenmesi de çok güzel bir duygu ifadelerini kullandı.

Sergide Resimleri bulunan kursiyerlerin isimleri şöyle; Feyza Akbulut, İsa Yemez, Emel Ayvaz, Kübra Keskin Başoğlu, Müge Şengönül, Elif Arkut, Hülya Doğan, Öznur Aksu, Mahdiah Monza, Feyza Karartı, Arzu Yılmaz, Cemile Asadov.

Sergi 1 hafta boyunca sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.