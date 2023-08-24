Çin'de İpek Yolu Medeniyeti Konulu Konferans Düzenlendi

Çin'in Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou kentinde, İpek Yolu medeniyetinin evrimi, iklim değişikliği ve çevresel değişim konulu bir konferans düzenlendi. Çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları, disiplinler arası araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde, antik İpek Yolu'nda önemli bir geçit olan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara alanında deveyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

LANZHOU, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou kentinde, dünyanın dört bir yanından 200'ü aşkın uzmanın katılımıyla İpek Yolu medeniyetinin evrimi, iklim değişikliği ve çevresel değişim konulu bir konferans düzenlendi.

Çin, Almanya, Rusya, İran, İngiltere, ABD, İspanya ve Moğolistan gibi ülkelerden gelen bilim insanları, Çarşamba günü ANSO (Uluslararası Bilim Kuruluşları Birliği) İpek Yolu Forumu ve 2. ATES (Trans-Avrasya Etkileşimi ve İpek Yolu Medeniyeti Kalkınma Derneği) Açık Bilim Konferansı'nda bir araya gelerek disiplinler arası araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi.

İpek Yolu'nun eski zamanlardan bu yana açıklık, bütünleşme ve barış yolu olduğunu hatırlatan bilim insanları, bilim toplumunun açık ve entegre inovasyon ruhuyla uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmesi, halklar arası etkileşimi teşvik etmesi ve küresel sürdürülebilir kalkınma karşısındaki büyük zorluklarla başa çıkmak üzere birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

ATES'i kuran Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü Direktörü Chen Fahu, konferansın İpek Yolu üzerindeki ülke ve bölgeler arasında bilimsel araştırma işbirliğini ve etkileşimleri güçlendirmeyi, ayrıca İpek Yolu hattında iklim, çevre, ekonomi ve toplumla ilişkili çalışmaların yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Chen, "İlgili konulara odaklanarak İpek Yolu'nda insanla toprak arasındaki ilişkilerin evrimini anlamayı, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına hizmet etmeyi umuyoruz" diye konuştu.