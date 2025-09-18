Pakistanlı Sanatçı Abdurrahman Chughtai Anısına Chughtai Sanat Ödülleri İstanbul'da Sahiplerini Buldu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, - PAKİSTAN Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Pakistanlı sanatçı Abdurrahman Chughtai anısına düzenlenen Chughtai Sanat Ödülleri bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi.

Pakistan Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Pakistan'lı sanatçı Abdurrahman Chughtai anısına her yıl farklı bir ilde yapılan Chugtai Sanat Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Bu yıl İstanbul'daki lise öğrencilerinin 'Pakistan-Türkiye: Tek Millet İki Devlet' temasıyla katıldığı yarışmanın ödül töreni Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Jüri tarafından değerlendirilerek eserleri dereceye layık görülen öğrencilere birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülünün yanı sıra 3 öğrenciye de 'yetişen sanatçı' mansiyon ödülü verildi. Ödül kazanan öğrenciler ayrıca altınla ödüllendirildi. Daha önce Ankara, Konya, Bursa, Bitlis, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilen yarışma, bu yıl da iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkat çekti. Törene Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Durhan, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Yarışmanın komisyon başkanlığını Latif Demirkaya üstlenirken, komisyon üyeleri arasında Deniz Orbey, Aydan Akbay ve Berrin Özkan yer aldı.

'PAKİSTAN'LA İLİŞKİMİZ SIRADAN BİR DİPLOMATİK İLİŞKİ DEĞİL'

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Bizim Pakistan'la ilişkimiz sıradan bir diplomatik ilişki değil. Ne zaman başı sıkışsa, ilk koşanlardan biri Pakistan. Aynı şekilde, ne zaman Pakistan'ın bir ihtiyacı olsa, Türkiye her zaman yanında. Bu, lafta kalan bir kardeşlik değil; zor günde kenetlenmenin ne demek olduğunu bilen iki halkın vefasıdır. Bu vefanın kökleri çok derindedir. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'daki analarımız evlatlarını cepheye yollarken, Pakistan'daki anaların kollarındaki bilezikleri bizim için yolladığını bu millet asla unutmadı, unutmayacak. Dolayısıyla ortaya çıkan her eser bizim için çok değerlidir. Ödül alan, almayan her birinize gönülden ayrı ayrı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

'SANAT, KALBİN LİSANIDIR'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, Milli Mücadele'de gönlümüze tat vuran, Muhammed İkbal gibi büyük bir mutasavvıf şairi; insana alemin sığdığı ama aleme insanın sığmadığı bakış açısıyla Türkiye'de medeniyet dünyamıza ufuk açan Muhammed İkbal'i de buradan selamlayarak, törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Asıl mükafat, çocuklarımızın çizgilerinde kardeşliğimizin yeni bir cümle olarak hayat bulmasıdır. Sanat, kalbin lisanıdır. Güzellik, hakikatin tebessüm ettiği andır. Biz, İstanbul Eğitim Ailesi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli merkezinde, erdemli ve yetkin olma insan odağını bu sanatla güçlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, erdemsiz yetkinlik eksik; yetkinsiz erdemse yarım kalmaktır. Sanat, her ikisini aynı kubbede buluşturmaktır" dedi.

KAZANAN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Yarışmada 1'inciliği Tuzla Mehmet Tekiralp Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Züheyla Atayşen 97 puanla elde etti. 2'ncilik ödülünü 92 puanla Sancaktepe Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeynep Akcan kazanırken, 3'üncülük ise 85 puanla Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ela Yıldan'ın oldu. Yükselen Sanatçı ödüllerine ise 80 puanla Sultangazi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sara Almuhamed Ali, 75 puanla Çatalca Fen Lisesi'nden Zehra Asya Keskin ve 70 puanla yine Sultangazi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nden Sırda Al Muntaha Aarach layık görüldü.