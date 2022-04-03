Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla, kalp ısıtan etkileşimlerle dolu inanılmaz bir deneyim için 15 Mayıs'ta kapılarını bir kez daha açıyor.

"Yeryüzündeki Cennet" mottosu ile yola çıkan Chill-Out Festival, 15 Mayıs tarihinde Kemer Country Club'da müzik ve eğlence severlerle buluşacak.