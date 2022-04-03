Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da - Haberler

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Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla, kalp ısıtan etkileşimlerle dolu inanılmaz bir deneyim için 15 Mayıs'ta kapılarını bir kez daha açıyor.

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla, kalp ısıtan etkileşimlerle dolu inanılmaz bir deneyim için 15 Mayıs'ta kapılarını bir kez daha açıyor.

"Yeryüzündeki Cennet" mottosu ile yola çıkan Chill-Out Festival, 15 Mayıs tarihinde Kemer Country Club'da müzik ve eğlence severlerle buluşacak.

Festivalin açıklanan ilk konukları; 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, elektronik sahnesinin yaratıcı isimlerinden İngiliz DJ Romare ve elektronik müzik dünyasının en büyüleyici sanatçılarından biri olan Christian Löffler oldu.


Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kemer Country, Festival, Mayıs, Kalp, Kültür Sanat, Haberler

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