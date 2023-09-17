Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'ni açtı

Ceyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'ni törenle hizmete açtı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Yaşar Kemal'in adını verdiğimiz Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi, inanıyorum ki; güzel Ceyhan'ımız da farklı bir atmosfer oluşturacak. Adına yakışan, Ceyhan'a değer katan, kentimizin kültür, sanat yaşamında bir dönüm noktası oluşturup genç nesillerin bakış açısında olumlu değişimler yaşanmasına olanak sağlayacak" dedi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ceyhan Belediyesi tarafından yapılan Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Törene, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, eski CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Adana Şube Başkanı Zuhal Özbelli ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve Ceyhan halkı katıldı.

Ceyhan Belediyesi Halkoyunları Ekibi'nin gösterisiyle başlayan açılış töreninde konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şehrin merkezinde, kültürün, bilginin ve dayanışmanın kalbinde, yeni bir umut ve cesaret merkezi doğduğunu kaydetti. Erdem, açılış töreninde şunları söyledi:

"GENÇ NESİLLERİN BAKIŞ AÇISINDA OLUMLU DEĞİŞİMLER YAŞANMASINA OLANAK SAĞLAYACAK

"Yaşar Kemal'in adını verdiğimiz Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi, inanıyorum ki; güzel Ceyhanımızda farklı bir atmosfer oluşturacak. Adına yakışan, Ceyhan'a değer katan, kentimizin kültür, sanat yaşamında bir dönüm noktası oluşturup genç nesillerin bakış açısında olumlu değişimler yaşanmasına olanak sağlayacak, değerli bir eser olarak hizmet verecek. Merkez içerisinde yer alacak kütüphane, ders çalışma alanları, kafe, oturma alanları ve kadınlarımız için özel bir kermes alanıyla, toplumumuzun farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Kadınlar kendi ürettiği ürünlerini sergileyip satacağı alan yer alacak ve onların ekonomik özgürlüklerine kazanmalarına yardımcı olacağız. Merkezimizdeki tüm hizmetlerden engelli vatandaşlarımız da hiçbir engelle karşılaşmadan yararlanabilecek. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bireyler için engelli aracı şarj istasyonu da merkezimizde yer alacak.

Merkez kapsamında Ceyhanlı değerli ailelerimizin dinlenme yeri ve belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak, istihdam sağlayacak ayrı bir işletmemiz de olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, vatanımızı en çok sevmenin kanıtı olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Müzeyyen Şevkin, Asu Kaya ve Suzan Şahin de Yaşar Kemal'in Çukurova toprakları için önemini dile getirip Ceyhan'a çok amaçlı bir tesis kazandıran Hülya Erdem'i tebrik etti. Açılışın ardından sanatçı Sevcan Orhan, birbirinden değerli eserleriyle Ceyhanlılara konser verdi.