Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'ni Açıyor

Ceyhan Belediyesi, yapımını tamamladığı Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'ni hizmete açıyor. Açılışa sanatçı Sevcan Orhan da katılacak.

Ceyhan Belediyesi, yapımını tamamladığı Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'ni hizmete açıyor. Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm Ceyhanlıları, 14 Eylül perşembe günü gerçekleşecek açılışa davet etti.

Ceyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi, açılış için gün sayıyor.

14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek açılışın hemen ardından sanatçı Sevcan Orhan sahne alacak.

Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nin şehrin zengin kültürel mirası, geleceğe olan bağlılığı ve adını taşıyan ünlü yazar Yaşar Kemal'in ilhamıyla açılacağını belirten Başkan Hülya Erdem, "Merkezimizin içerisinde yer alacak kütüphane, ders çalışma alanları, kafe, oturma alanları ve kadınlarımız için özel bir kermes alanıyla, toplumumuzun farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı" dedi.

Açılışın hemen ardından Sevcan Orhanvkonserinin vatandaşları beklediğini dile getiren Başkan Erdem, "Halkımızın, açılışını gerçekleştireceğimiz merkezimizle birlikte Sevcan Orhan'ın güzel sesi ve müziğiyle coşku dolu bir gece geçirmesini ümit ediyorum" diye konuştu.