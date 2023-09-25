Çeşme Festivali'nde Chico & the Gypsies ve Ege sahne aldı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nde Chico & the Gypsies ve Ege, muhteşem bir kapanış konseri verdi. Festival renkli gösterilere sahne oldu.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 21-24 Eylül arasında gerçekleştirilen Çeşme Festivali yüz binleri ağırladı. Festivalin kapanışını Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies, ile Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Ege yaptı.

Çeşme Belediyesi tarafından 21-24 Eylül arasında düzenlenen Çeşme Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediyesi Bando Gösterisi ile başlayan gösteriler Sakız Dans Ekibi performansı ile devam etti. Çeşme Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından yazar Sunay Akın Aya Haralambos Kilisesi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grub Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluştu.

Festivalin son günü akşamında ise bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies ve Ege Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yaptı. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ile oğlu Nazım Çetin Oran da sahneye çıkıp dans ederek hep birlikte şarkılar söyledi.

"DÜNYA DEVLERİNİ AĞIRLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Konserin sonunda eşi Nuriş Oran ile ünlü sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Ekrem Oran şunları söyledi:

"Çeşme Festivali'mizde dünya devlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşme'nin, Çeşme Festivali'nin çıtasını, Çeşme'de kültür ve sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Çeşme Belediyesi sanatı ve sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecek. Bu yolda sizlerle beraber yürümekten gurur duyuyoruz. İyi varsınız. Cumhuriyetin ve Kemalist devrimlerin kalesi Çeşme iyi ki var ve hep var olmaya devam edecek"