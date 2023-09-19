Çeşme Festivali 'Akdeniz' Temasıyla Gerçekleştirilecek

21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çeşme Festivali'nin bu yılki teması 'Akdeniz' olacak. Festivalde birçok sanatçı sahne alacak ve tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmaları gerçekleştirilecek.

21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çeşme Festivali'nin bu yılki teması ' Akdeniz' olacak. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, festivalde birçok sanatçının sahne alacağını ifade etti.

Uzun bir aradan sonra Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019 yılında 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla yeniden gerçekleştirilen, geçen yıl ise 'Balkan Günleri' teması ile yapılan Çeşme Festivali bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. ' Akdeniz' teması ile şarkıcı ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Çeşme'nin birçok noktasında gün boyu devam edecek etkinliklerin yanı sıra her akşam ünlü isimler sahne alacak.

'AKDENİZ KÜLTÜRÜNÜN SIMSICAK COŞKUSU TÜM DÜNYAYA YAYILACAK'

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, özlemle anılan Çeşme Festivali'ni yeniden canlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Gençlik yıllarımda bir parçası olmaktan, bugün ise Belediye Başkanı sıfatı ile gerçekleştirmekten gurur duyduğum, Festivallerin Efsanesi Çeşme Festivali'mizin her zaman en temel amacı, toplumları birleştirmek, kültürel alışverişle birbirine yaklaştırmak, sevgiyi ve barışı kalıcı hale getirmek… 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimiz, Akdeniz'in arkeolojik, kültürel, gastronomik zenginliğini paylaşacağımız söyleşiler, yerel danslar, dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle savaşlardan, ekonomik sıkıntılardan bunalan aklımızla yüreğimizi buluşturacak, sanatın büyüleyici etkisiyle ruhumuzu iyileştirecek, Yeryüzündeki Cennet Çeşme'den Akdeniz kültürünün sımsıcak coşkusunu tüm dünyaya yayacak."

'DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME'DE BULUŞACAK'

Müziğin evrensel diliyle bir araya gelip, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini kutlamak için festivalde birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağını ifade eden Oran, "21 Eylül Perşembe, saat 21.30'da Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünyaca ünlü, Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias'ın muhteşem performansıyla başlayacak olan festivalimiz, 22 Eylül Cuma saat 19.00'da ismini, Makedonya ve Bulgaristan'da, "telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti anlamına gelen 'algija' kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir'in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki eşsiz nağmeleri ile devam edecek. Saat 21.30'da ise Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de bizlerle olacak. 23 Eylül Cumartesi, saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydan'da hepimizi büyüleyecek. Aynı gün saat 21.30'da duygusal sözleri, güçlü sesiyle Ege, müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak. Festivalimizin son günü 24 Eylül Pazar, saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grubumuz Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluşacak. Son olarak saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak" diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Çeşme Festivali'nde emeği geçenlere teşekkür eden Oran, "Biz tüm kalbimizle birbirimize sarılmaya, Mustafa Kemal'in vizyonuyla umudu çoğaltmaya, tüm olumsuzlukların karşısında yan yana şarkılar söyleyen insanların sevgiyle yaşamı güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Buradan Çeşme Festivali'ni bütün dünyanın ilgi odağı haline getiren, dünyaca ünlü organizatör, Çeşme'nin fahri hemşerisi sayın Ahmet San'a, önceki dönem Belediye Başkanlarımız Sayın Nuri Ertan ve Sayın Faik Tütüncüoğlu'na, geçmişte festivallerin efsanesi Çeşme Festivali'ne emek vermiş herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Oran, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Akdeniz'in ışıl ışıl renklerini, kıpır kıpır ezgilerini, samimi sohbetlerini, sonbaharda hafif serinliğiyle Çeşme'mizin büyüleyici güzelliğini paylaşmak, Nazım'ın dizelerindeki gibi, '… birer birer ve hep beraber İpekli bir kumaş dokur gibi Hep bir ağızdan sevinçli sevinçli bir destan okur gibi…' Yaşamak ne güzel şey diyebilmek için herkesi Çeşme Festivali'mize bekliyoruz."