Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

CerModern 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonuyla Kutladı

CerModern 15. Yılını Sürdürülebilirlik Vizyonuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CerModern, 15. yılını modern sanat sergileri ve müzik etkinlikleriyle kutlarken, sürdürülebilirlik hedeflerini vurguladı. 'Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak' sergisi ile çevresel duyarlılığı artırmayı amaçlayan merkez, Türkiye'nin ilk 'Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi' olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonuyla kutladı.

15 yıl önce tren bakım atölyesiyken bugün kültür ve sanat merkezi haline gelen CerModern, 15'inci yılını çağdaş sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisinin yanı sıra müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

Türkiye'nin ilk "Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi" olmaya aday olan merkez, bu hedef doğrultusunda Ekonorm işbirliğiyle sürdürülebilirlik raporunu hazırladı.

Bu yeni vizyonla CerModern, kültürel mirası korurken çevresel duyarlılığı artırmayı, toplumsal faydayı önceliklendirmeyi ve sanatın evrensel diliyle bu değerleri buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik öncesi konuşan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, CerModern'in yalnızca bir sanat kurumu değil, aynı zamanda Ankara'nın kültürel vitrini olduğunu belirterek, kurumun tavrı, kimliği ve yaklaşımıyla örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

Tümer, CerModern olarak gelecek dönemde çevre ve iklim sorumluluğunu merkeze alan çalışmalara odaklanacaklarının da bilgisini verdi.

Sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisi 15 Haziran'a kadar CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, plastik ve dijital atıklardan oluşturulan eserleriyle insan-doğa ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve veri çağının yarattığı kirliliği ele alıyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.