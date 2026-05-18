Çerkes Sürgünü Anma Haftası'nda Manyas'ta Berzeg İçin Anma Programı

Eski Çerkesya (Soçi) Milli Meclisi ve Hükümeti son başkanı Hacı Girandük Berzeg için mezarının bulunduğu Manyas Tepecik Mahallesi'ndeki kabristanda anma programı gerçekleştirildi.

21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımını anma haftası kapsamında; Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği, Dere Çerkes Güzelleştirme ve Kültür Derneği ve Orhanlı Çerkes Kültür Derneklerince yapılan anma programında Kafkas-Rus savaşlarında vatan savunması için şehit olanlar ile sürgün yollarında can veren Çerkesler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Konuşmacılar Çarlık Rusyasının yayılmacılığına karşı 101 yıl süren Çerkes direnişinin mağlubiyet ile sonuçlanmasıyla, galip devletçe gerçekleştirilen sürgün ve soykırım sonucu, Çerkesya'da azınlık durumuna düşen ve dünyanın pek çok ülkesine dağılmış şekilde yaşam sürerken dilini, kültürünü yaşatmaya çalışan Çerkes toplumunun yaşadığı sorunlara, anavatan ile ilişkilerin önemine, sürgün ve soykırımın unutturulmayarak hafızalarda diri tutulması hususlarına değinildi.

Programa AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Prof. Dr. Fethi Güngör, Bursa Kuzey Kafkasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kurucu üye ve önceki dönem başkanlarından Çerkes Kültür Derneği Zeki Çelik, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Caner Zağlı, Marmara bölgesinde bulunan Çerkes dermek yöneticileri ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
