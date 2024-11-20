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Cengiz Aytmatov'un 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Romanı Kazakistan'da Tiyatroya Uyarlanarak Sahnelendi

Cengiz Aytmatov'un 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Romanı Kazakistan'da Tiyatroya Uyarlanarak Sahnelendi
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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ünlü romanı 'Selvi Boylum Al Yazmalım', Kazakistan'da 'Kırmızı eşarplı çınarım' adıyla tiyatro sahnesine taşındı. Astana'daki tiyatroda, romandaki karakterlerin aşk öyküsü müzik ve dans eşliğinde anlatıldı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un orijinal adı "Kırmızı eşarp" olan ünlü romanı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Kazakistan'da tiyatro sahnesine taşındı.

Tiyatroya uyarlanan ve "Kırmızı eşarplı çınarım" adı verilen eser, Astana'daki Kalibek Kuanışbayev Kazak Milli Müzik Dram Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyunda romandaki "Asel" karakterini Kazak sanatçı Akmaral Tanabayeva, "İlyas"ı ise Ergulan Janpeyisov canlandırdı.

Kamyon şoförü İlyas ile Asel'in büyük aşk öyküsündeki sevgi, sadakat, dostluk, kıskançlık, sorumluluk ve şefkat, müzik ve dans eşliğinde başarıyla anlatıldı.

Oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Kültür Sanat
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