Cengiz Aytmatov'un 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Romanı Kazakistan'da Tiyatroya Uyarlanarak Sahnelendi

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un orijinal adı "Kırmızı eşarp" olan ünlü romanı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Kazakistan'da tiyatro sahnesine taşındı.

Tiyatroya uyarlanan ve "Kırmızı eşarplı çınarım" adı verilen eser, Astana'daki Kalibek Kuanışbayev Kazak Milli Müzik Dram Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyunda romandaki "Asel" karakterini Kazak sanatçı Akmaral Tanabayeva, "İlyas"ı ise Ergulan Janpeyisov canlandırdı.

Kamyon şoförü İlyas ile Asel'in büyük aşk öyküsündeki sevgi, sadakat, dostluk, kıskançlık, sorumluluk ve şefkat, müzik ve dans eşliğinde başarıyla anlatıldı.

Oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.