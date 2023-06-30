Cem Adrian Marmaris'te konser verdi

Ünlü sanatçı Cem Adrian, Marmaris Amfi Tiyatro'da konser verdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da konseri izleyenler arasındaydı.

Ünlü sanatçı Cem Adrian, Marmaris'te hayranlarıyla buluştu. Marmaris Amfi Tiyatro'daki konserine 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısıyla başlayan Adrian, "Hoş geldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Marmaris'in eğlence mekanlarında çılgınlar gibi eğlenmek yerine buraya bu duygusal şarkıları dinlemek için gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek, şarkılarını söylemeye devam etti. Amfi Tiyatro'yu dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da vardı. Konser öncesi sanatçıyı kuliste ziyaret eden Oktay, "Marmaris'e hoş geldiniz" diyerek konserde başarılar diledi. Konseri, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 27. Dönem CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 26. Dönem CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve yüzlerce müzikseverle beraber izleyen Oktay da şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Oktay'ın konser öncesinde kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Cem Adrian ise "Keşke her belediye başkanı böyle olsa, kulisimizi ziyaret etse" diyerek Oktay'a teşekkür etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren konserde duygusal şarkılarını seslendiren Cem Adrian, izleyicilerden cep telefonlarının ışığını yakmalarını isteyerek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı konserini 'Kül' isimli şarkısıyla bitirdi.