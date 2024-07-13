Çelebi Mehmed, Yeşil Türbe'de anıldı

Osmanlı Devletinin 5'inci padişahı Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 611'inci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Yeşil Türbe'de anıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Meydanı'nda mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik, Yeşil Türbe'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nın ardından Timur'a esir düşmesiyle başlayan 11 yıllık fetret devrinden Osmanlı Devleti'ni çıkarması dolayısıyla Çelebi Mehmed'in devletin ikinci kurucusu olarak anıldığını belirtti.

Çelebi Mehmed'in tarihte müstesna bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Ferasetiyle devleti yeniden derleyip toparlamış ve önemli adımlar atmıştır. Bugün de aynı ferasetin, aklın tüm İslam aleminin derlenip toparlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Manevi iklim, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip Çelebi Mehmed'i rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Anma etkinliğine Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.